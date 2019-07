Lukaku all'Inter, indizi da Manchester United-Leeds: salta l'amichevole

A sorpresa Lukaku non figura neanche in panchina nell'amichevole del Manchester United contro il Leeds. Pogba invece gioca regolarmente.

Romelu Lukaku continua ad allontanarsi dal . L'attaccante belga, a sorpresa, non giocherà neppure la seconda amichevole con i Red Devils dopo aver già saltato la prima qualche giorno fa per infortunio.

Il nome di Lukaku infatti non figura tra i giocatori in panchina nella gara contro il . Il tutto nonostante solo ieri Solskjaer lo avesse dato come pienamente recuperato dopo il piccolo problema fisico accusato nei giorni scorsi.

Ufficialmente l'assenza di Lukaku sarebbe riconducibile a una nuova botta subita in allenamento, versione questa confermata con un post Instagram pure dall'agenzia che cura gli interessi dell'attaccante ed è gestita da Pastorello.

E' però facile immaginare che le voci di mercato e in particolare la trattativa in piedi per il trasferimento di Lukaku all' abbiano inciso sulla scelta di lasciarlo ancora fuori.

Al momento comunque permane una certa distanza tra l'offerta dei nerazzurri (circa 70 milioni di euro bonus inclusi) e la richiesta del Manchester United che per cedere Lukaku chiedono 83 milioni di euro.

Chi invece giocherà regolarmente l'amichevole contro il Leed è Paul Pogba. Il centrocampista francese, ormai è risaputo, considera chiusa la sua seconda esperienza con lo United ma Solskjaer, come dichiarato a 'Sky Sports UK', non vuole assolutamente lasciarlo partire.