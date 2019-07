Lukaku all'Inter, affare in standby: intanto salta l'amichevole del Man Utd

Resta complicata la trattativa che potrebbe portare Lukaku all’Inter: il Manchester United non fa sconti, servirà uno sforzo enorme.

Quello di Romelu Lukaku è certamente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Non è infatti più un mistero il fatto che l’ abbia individuato proprio nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Riuscire a prelevare il giocatore dal non sarà però cosa semplice, visto che quella che si è profilata è un’operazione dai costi altissimi.

Secondo quanto riportato dalla BBC, i Red Devils sarebbero pronti a cedere il giocatore solo a patto a fronte di un’offerta superiore agli 83 milioni di euro, ovvero la cifra sborsata due anni fa per prelevarlo dall’.

Il Manchester United al momento è inamovibile: tecnicamente Lukaku, che è legato al club inglese da un contratto che scadrà solo tra tre anni, non è stato messo sul mercato.

In una sessione nella quale sono sin qui circolate cifre astronomiche, lo United non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori più costosi della sua storia senza trarne un notevole profitto economico.

L'articolo prosegue qui sotto

L’Inter osserva la situazione e sogna il grande colpo, ma per piazzarlo sarà prima costretta a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati per fare cassa.

Lukaku intanto, dopo non essersi allenato in gruppo nei giorni scorsi, non è stato convocato per l’amichevole dello United contro il Perth Glory. Una cosa che aveva fatto pensare ad un indizio di mercato ma il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, parlando ai microfoni di MUTV, ha spiegato come le ragioni della sua assenza sono legate alle sue condizioni fisiche.