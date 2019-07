Lukaku all'Inter, Conte spinge: tra una settimana c'è la prima sfida alla Juventus

Conte ha fretta di avere a disposizione almeno uno tra Dzeko e Lukaku per sfidare la Juventus, ma il Manchester United non fa sconti.

La pazienza di Antonio Conte sta per finire. L' infatti è volata in Asia per l'International Champions Cup praticamente senza attaccanti, una situazione che ovviamente non piace affatto all'allenatore nerazzurro.

Anche perché, come riporta 'La Repubblica', dopo l'incontro di sabato contro il tra una settimana a Nanchino sarà già tempo di Inter-.

Una partita che non può essere e non sarà mai come le altre per Antonio Conte ed a cui il tecnico non vorrebbe presentarsi con i soli Colidio e Puscas davanti.

La trattativa col Manchester United per Lukaku però resta in salita. I Red Devils infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non scendono dalla richiesta di 83 milioni di euro, mentre l'Inter è disposta ad offrirne massimo 70 bonus inclusi e con pagamento triennale.

Intanto però, un po' a sorpresa, Lukaku non giocherà neppure la seconda amichevole contro il Leeds ufficialmente a causa di un'altra botta subita in allenamento.

Più facile per l'Inter, forse, potrebbe essere chiudere con la l'affare Dzeko ma per farlo anche in questo caso i nerazzurri dovranno alzare l'offerta avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 20 milioni di euro. Conte ora ha fretta.