Lukaku alla Juve, intesa totale: ingaggio da 9 milioni a stagione

La Juventus si avvicina a Romelu Lukaku: accordo tra i bianconeri e l'attaccante del Manchester United sulla base di uno stipendio da 9 milioni.

A fuoco lento. Ma si va avanti. Protagonisti: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Con l'argentino sulla via di Manchester, mentre il belga su quella di . Regnano gli attaccanti, con United e a stretto contatto per chiudere uno scambio pressoché clamoroso. E in attesa che la Joya dia la sua risposta definitiva ai Red Devils, nelle ultime ore la Signora ha avuto modo di trovare l'accordo con il possente centravanti ex, tra le altre squadre dell' , sulla base di circa 9 milioni di euro netti a stagione.

Insomma, un investimento importante. Che, tuttavia, conferma come i campioni d' credano fermamente nelle qualità di Lukaku. Detto questo, per far sì che il matrimonio venga celebrato, manca l'ok dell'attuale numero 10 bianconero. E, sostanzialmente, non è un dettaglio.

Nessuna visita in programma domani mattina al J Medical. Nessun allenamento previsto alla Continassa. Nonostante il rientro anticipato dalle vacanze, dunque, la sensazione è che il tempo di Dybala alla sia giunto ormai agli sgoccioli.

Ore frenetiche per il responsabile dell'area sportiva zebrata, Fabio Paratici, rientrato a Torino dall'ennesimo blitz londinese. Insomma, attesa totale. Con il impegnato - anima e cuore - a convincere Dybala.

Che, dal canto suo, vuole uno stipendio ben più corposo rispetto agli attuali 7.5 milioni netti percepiti sotto la Mole. Intanto, la Juve ha mosso un altro passo. Con Lukaku, infatti, è intesa totale.