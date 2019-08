Calciomercato Juventus, Dybala non farà le visite mediche venerdì

Dybala, venerdì, non farà capolino alla Continassa per effettuare le visite mediche o parlare con Sarri: prosegue la trattativa col Manchester United.

Paulo Dybala sempre più lontano dalla ? Dai segnali che giungono dall'ambiente bianconero, così pare. Dopo aver disertato la Continassa nella giornata odierna, lo stesso accadrà venerdì.

L'argentino, tornato a dopo le vacanze post Copa America, non ha messo piede nel quartier generale della Signora nè per effettuare le visite mediche tantomeno per confrontarsi con Maurizio Sarri.

#Juventus: domani non sono previste le visite mediche di #Dybala. Né è atteso alla Continassa per allenarsi anticipatamente (essendo in vacanza fino al 5). La trattativa con il per lo scambio con #Lukaku va avanti @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 1, 2019

Tale scenario si consumerà anche venerdì: Dybala, infatti, non è atteso alla Continassa e i test di rito non verranno svolti. La Joya resterà in ferie fino al 5 agosto, col possibile approdo al Manchester United sullo sfondo.

Mentre l'attaccante resta ai margini della , prosegue la trattativa tra il club piemontese e i Red Devils per discutere del suo passaggio ad Old Trafford. E contestualmente, manco a dirlo, si cerca il punto d'intesa per Lukaku.

Il futuro di Dybala non pare essere in dunque: niente visite, niente colloquio con Sarri e cessione allo United che prende corpo. Quando il mercato sconvolge gli scenari.