Lorenzo Amoruso: un italiano diventato leggenda dei Rangers

Dagli inizi ai trionfi con la Fiorentina, prima di volare in Scozia e diventare leggenda dei Rangers: Lorenzo Amoruso, tra calcio e tv.

Dal calcio alla televisione, dividendo la propria vita tra la Gran Bretagna, soprattutto la Scozia e l'Italia. Lorenzo Amoruso lo scorso anno ha fatto parlare di sé nel nosto paese per la sua partecipazione a Temptation Island. Non una nuova esperienza per lui sul piccolo schermo: già in passato aveva partecipato al docu-reality 'Squadre da incubo' insieme a Vialli e a 'Celebrity Masterchef' su Sky.

La vita del classe 1971 nativo di Bari, però, è fatta di calcio. E di esperienze che ne hanno segnato la carriera. Due su tutte: alla Fiorentina e ai Rangers Glasgow. Nei Viola ci arriva nel 1995, dopo una stagione di Serie A convincente con la squadra della sua città natale. Arriva in una squadra di grande talento, con due fuoriclasse come Gabriel Batistuta e Rui Costa a guidare l'attacco.

Lorenzo Amoruso, che di professione fa il difensore centrale, trova subito grande spazio e vive un anno da protagonista, che si conclude con la vittoria in finale di Coppa Italia sull'Atalanta. Ci mette anche lo zampino, segnando il goal che sblocca il punteggio nella finale di ritorno a Bergamo, terminata 0-2. L'altro goal è di Batistuta, in rete anche all'andata. Ad agosto arriverà anche una Supercoppa Italiana, grazie al 2-1 sul Milan firmato sempre dall'argentino.

Due anni da protagonista a Firenze gli valgono la chiamata dei Rangers. A Glasgow trova una squadra con un'impronta molto italiana: con lui ci sono anche altri connazionali come un giovanissimo Gennaro Gattuso, il bomber Marco Negri, Sergio Porrini, Luigi Riccio.

Il primo anno non si rivela facile, tra ambientamento, infortuni e un cartellino rosso per uno sputo ad un avversario. Dal 1998 in poi, però, la storia cambia. Amoruso rimane sei anni, nei quali il club vince tre volte il campionato, tre volte la coppa di lega e quattro volte la coppa di Scozia. Nel 2002 il difensore viene anche eletto miglior giocatore di Scozia.

Il più grande riconoscimento arriva con la fascia di capitano. Lorenzo Amoruso diventa il primo calciatore cattolico a essere capitano di una squadra che ha una forte tradizione e impronta protestante, che si contrappone a quella appunto cattolica del Celtic. Chiuderà la carriera in campo giocando nel Blackburn, nella Premier League inglese.

Abbandonato il campo, ha lavorato un paio d'anni nella dirigenza della Fiorentina tra il 2010 e il 2012, prima di lasciare. Negli ultimi anni è diventato uno degli opinionisti sportivi di riferimento quando si tratta di calcio britannico.

Attualmente è fidanzato con Manila Lazzaro, Miss Italia del 1999, che ha avuto una relazione con l'ex capitano della Reggina Francesco Cozza, dalla quale sono nati anche due figli.