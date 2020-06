L'Inter resta in pole per Kumbulla: pista Juventus raffreddata

Nonostante voci di un accordo, la Juventus resta defilata per Kumbulla, che aveva trattato soprattutto a gennaio. L'Inter è sempre in pole.

Marash Kumbulla continua ad essere un forte obiettivo dell'. Nonostante alcune voci che vorrebbero la sulle sue tracce, quello della Vecchia Signora è più un osservare la situazione, mentre in pole restano i nerazzurri.

Le due squadre comunque non mancano certo occasioni per duellare sul calciomercato, visto che anche la situazione relativa a Sandro Tonali è infuocata, con l'Inter che recentemente ha incassato il gradimento del centrocampista.

Le due squadre si sono sfidate anche a gennaio per Kulusevski ma, mentre per lo svedese l'ha spuntata la Juventus, al momento per il 20enne centrale scaligero c'è ancora in pole l'Inter.

Altre squadre

La società di Zhang sta trattando le cifre dell'acquisto con il , mentre per l'accordo con il ragazzo classe 2000 non dovrebbero esserci problemi. La , dal canto suo, ha provato a effettuare una manovra di disturbo nelle ultime ore: non trovando la giusta strada da percorrere né in termini di contropartite tecniché né in tema esborso monetario.