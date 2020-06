L'Inter ha il "sì" di Tonali: adesso via alla trattativa con il Brescia

Sandro Tonali ha dato il suo gradimento all'Inter, che adesso prende in mano la situazione e tratta con il Brescia. Juve al momento sorpassata.

Sandro Tonali è un obiettivo dell', e questo non è mica un mistero o una novità. Ma senza dubbio il passo in avanti per i nerazzurri è il fatto di aver incassato il gradimento da parte del giocatore.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Tonali avrebbe infatti scelto l'Inter rispetto alle altre pretendenti, ovvero e in primis, anche se la fila è lunga.

La situazione adesso viene presa in mano dall'Inter, che dovrà trattare con il per convincere il club a cedere Tonali. Il centrocampista ha un contratto fino al 2022 ed è ormai dal 2012 al Brescia.

Ha compiuto 20 anni lo scorso 8 maggio e si trova già nel giro della Nazionale Italiana. I nerazzurri dovranno cercare quindi l'accordo economico con il presidente Massimo Cellino, che qualche giorno fa aveva confessato i desideri del ragazzo, di restare in Italia alla Juventus o all'Inter.