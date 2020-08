Lazio quarta, ma la Champions non è ancora certa: c'è il "rischio" Roma e Napoli

La Lazio giocherà i gironi di Champions, a meno che il Napoli non vinca la Champions e la Roma l'Europa League.

Tutte vicine, con scontri diretti a decidere il destino. Alla fine l' ha ottenuto il secondo posto nella 2019/2020, ad un solo punto dalla Campione d' , mentre l' , sconfitta contro i nerazzurri di Conte, ha comunque concluso al terzo posto. La , invece, saluta il campionato come quarta proprio in virtù degli scontri diretti sfavorevoli nei confronti dei ragazzi di Gasperini.

I biancocelesti hanno festeggiato contro il la matematica , dopo anni di vani tentativi, ma in realtà la sicurezza al 100% di una partecipazione ai gironi della competizione europea più importante non c'è ancora . Vicinissima a meno di clamorosi risultati certo, ma non senza minime percentuali in negative.

Esiste un caso in cui la quarta di Serie A 2019/2020, dunque la Lazio, non giocherà i gironi di Champions, ma bensì quelli di Europa League . Nonostante il piazzamento finale nel campionato. Occhi sulla Champions e sull' delle prossime settimane.

Il regolamento UEFA prevede che un massimo di cinque squadre per paese partecipino alla Champions League: quattro più l'eventuale campione in carica di Champions o Europa League. O entrambe. La Lazio scivolerebbe se la dovesse vincere l'Europa League attuale e il fare lo stesso in Champions.





In questo modo sarebbero Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Roma a giocare i gironi di Champions League, mentre e Lazio disputerebbero quelli di Europa League. L'eventuale doppio successo delle italiane in Europa aiuterebbe dunque anche i rossoneri, che andrebbero direttamente nei gruppi del torneo senza passare dai preliminari .

Se il Napoli dovesse vincere la Champions, invece, senza un successo della Roma in Europa League, sarebbero gli azzurri a partecipare al massimo torneo, aggiungendosi alle squadre qualificate dal campionato. O viceversa, con il trionfo dei giallorossi e non degli azzurri.

Lazio attaccata allo schermo e agli aggiornamenti di Champions ed Europa League ad agosto: ci si gioca la sicurezza totale di sentire la musichetta nel 2020/2021.