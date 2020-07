In quale caso la quarta in classifica in Serie A non va in Champions League?

Il quarto posto in classifica significa qualificazione in Champions League? In teoria, a meno di una vittoria delle due italiane in Europa.

La stagione 2019/2020 non è certo un'annata normale. Si gioca la fine del campionato in piena estate, a causa della pandemia di coronavirus che ha bloccato l'annata per mesi, costringendo le squadre a recuperare le ultime gare del torneo nei mesi di giugno e luglio. Così facendo, la si giocherà ad agosto, tenendo la questione quarto posto in sospeso.

Sì, perchè la quarta classifica in 2019/2020 dovrà aspettare qualche giorno per poter festeggiare la qualificazione in Champions League: in teoria, infatti, tale piazzamento potrebbe non servire per sentire la famosa musichetta. Tutto dipenderà da e .

QUARTA IN SERIE A SENZA CHAMPIONS SE...

, e hanno residue speranze di Scudetto, ridotte al minimo, con il vero e proprio obiettivo di concludere tra il secondo e il terzo posto, così da non rischiare l'eventualità difficile, ma di certo non impossibile. Se il Napoli dovesse vincere la Champions League e la Roma l' , infatti, la quarta in classifica della Serie A sarebbe costretta a giocare proprio l'Europa League e non la Champions.

CHI ANDREBBE IN CHAMPIONS?

Con il Napoli vincitore della Champions League e la Roma in cima all'Europa League, entrambe sarebbero qualificate alla massima competizione europea in virtù della regola che vede i campioni in carica di entrambi i tornei come partecipanti al torneo numero uno del Continente.

Sarebbe condannata ai gironi di Europa League dunque una tra Lazio, Atalanta e Inter in caso di arrivo come quarta classifica in campionato.