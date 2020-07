Come il Milan può evitare i preliminari di Europa League

Il Milan è la squadra italiana che dovrà disputare i preliminari di Europa League, ma c'è ancora un modo per poterli evitare.

Dopo la penultima giornata di , il quadro delle qualificate per la prossima si è concluso. Grazie alla vittoria contro il Torino, la ha conquistato il quinto posto in maniera matematica, mentre il (nonostante la vittoria contro la Sampdoria) deve accontentarsi del sesto posto.

Con il già sicuro di partecipare ai gironi dell'Europa League dopo la vittoria della Coppa , è quindi la Roma a raggiungerlo nella competizione. Il Milan dovrà invecese passare dai preliminari, cosa che voleva essere evitata a tutti i costi dalla squadra di Stefano Pioli.

Già, perché soprattutto in questo atipico periodo per il calcio, e non solo, cominciare a giocare prima degli altri e doversi sudare l'accesso all'Europa League non è certo ideale. Ma c'è ancora una speranza per il Milan, un modo per evitare di partecipare ai preliminari.

COME IL MILAN PUÒ EVITARE I PRELIMINARI

C'è solamente una soluzione che possa favorire il Milan in questo senso: la Roma dovrà vincere l'Europa League. Se la squadra di Fonseca riuscisse a trionfare nel torneo europeo, allora andrebbe direttamente alla fase a gironi della prossima .

Questo libererebbe un posto per le italiane nei gironi di Europa League: posto che sarebbe preso dal Milan. Non si tratta certo di una possibilità così impensabile, anche se comunque nemmeno semplice da realizzarsi. Al Milan comunque sperare non costa nulla.

IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE

La UEFA ha già comunicato il calendario, quantomeno nelle date, dei preliminari per la prossima Europa League. Rispetto alle passate stagioni, ovviamente, è tutto spostato in avanti nel tempo.

Il Milan inizierebbe a giocare in Europa League esattamente il 17 settembre, giorno del secondo turno di qualificazione. Dovrà passare poi in caso anche il terzo turno di qualificazione (il 24 settembre), prima di poter partecipare ai gironi.

- Turno preliminare: 20 agosto

- Primo turno di qualificazione: 27 agosto

- Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

- Terzo turno di qualificazione: 24 settembre