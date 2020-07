Lazio-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida il Milan nel big match della 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 4 luglio 2020

4 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli si sfidano nell'anticipo serale del sabato della 30ª giornata di . I capitolini sono secondi in classifica con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i milanesi si trovano al 7° posto con 43 punti e un cammino di 12 successi, 7 pareggi e 10 k.o.

I biancocelesti continuano il loro inseguimento nella lotta Scudetto alla capolista, mentre i rossoneri cercano un piazzamento utile per la qualificazione all' nella prossima stagione.

Nei 76 precedenti in Serie A disputati fra le due squadre in casa della Lazio, prevalgono i pareggi, ben 36, a fronte di 21 vittorie rossonere e 19 affermazioni biancocelesti. I tre incroci casalinghi più recenti, tuttavia, hanno visto l'Aquila imbattuta contro il Milan, con 2 pareggi e una vittoria dei capitolini.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere della Serie A con la bellezza di 29 goal in 29 presenze, cifre che lo rendono un serio candidato alla Scarpa d'Oro europea. Il centravanti napoletano non sarà tuttavia della partita in quanto squalificato. Fra i rossoneri spiccano invece gli 8 goal di Ante Rebic, giocatore più prolifico della squadra milanese.

Tre vittorie, fra cui quella di martedì scorso contro il Torino, e una sconfitta con l' per la Lazio nelle ultime 4 giornate, il Milan invece vien da 2 pareggi, compreso quello infrasettimanale con la , e 2 vittorie nelle ultime 4 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-MILAN

Lazio-Milan si disputerà la sera di sabato 4 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . La partita, che sarà la 154ª in Serie A fra le due squadre, avrà inizio alle ore 21.45.

Sarà DAZN a trasmettere il big match Lazio-Milan in diretta . La gara sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, inoltre, la sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno altresì seguire il confronto attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Chi preferisse potrà seguire Lazio-Milan su DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su personal computer e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsensto, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale.

Poco minuti dopo il fischio finale dell'arbitro, gli highlights di Lazio-Milan e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi accompagnerà al big match Lazio-Milan con la sua diretta testuale, dal prepartita fino al fischio finale. Collegandovi con il portale, già dalle ore che precedono il confronto troverete tutte le ultime novità e le curiosità sulla sfida dell'Olimpico, per poi avere, una volta che la partita comincerà, gli aggiornamenti live minuto per minuto su quanto accade sul campo, con i goal, gli eventi e le azioni importanti del big match.

Non mancano i problemi per Simone Inzaghi, che a causa di una duplice squalifica perde in un solo colpo il bomber Immobile e l'altra opzione offensiva Caicedo. In attacco probabilmente giocherà Correa da prima punta, con Milinkovic-Savic o Luis Alberto avanzato sulla trequarti a suo sostegno. A centrocampo Lazzari e Jony presidieranno le due fasce, mentre in mezzo il tecnico biancoceleste spera di poter utilizzare uno tra i convalescenti Cataldi e Leiva. In difesa non ce la fa Luiz Felipe, sarà ancora Patric a completare la linea a tre con Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha.

Dopo i minuti concessigli nel secondo tempo di SPAL-Milan, Pioli potrebbe dare spazio dal 1' a Zlatan Ibrahimovic in attacco. Se così fosse, Rebic scalerebbe alle spalle dello svedese, giocando sulla linea dei trequartisti accanto a Saelemaekers, che dovrebbe a sua volta rilevare l'infortunato Castillejo, e Calhanoglu. Per il resto rispetto all'undici che ha pareggiato in trasferta con la SPAL, un'ulteriore novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno a destra di Conti al posto di Calabria. Confermato Donnarumma fra i pali, Kjaer e Romagnoli formeranno la coppia centrale, con Theo Hernández a sinistra e il duo Kessié-Bennacer in mediana. Ancora ai box anche Musacchio e Leo Duarte, mentre Rafael Leão e Bonaventura potrebbero rivelarsi soluzioni valide dalla panchina.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.