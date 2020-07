Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Correa e Luis Alberto di punta, Ibra c'è

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: Correa-Luis Alberto il tandem per sostituire gli squalificati Immobile e Caicedo, Ibra titolare e Rebic fuori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Correa, Luis Alberto. All. S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

La continua il suo inseguimento alla capolista ospitando il all'Olimpico, in una sfida che può dire molto sia sulla lotta Scudetto che quella per l'Europa.

Inzaghi sceglie Correa e Luis Alberto di punta per sopperire alle squalifiche di Caicedo e Immobile, inserendo il recuperato Leiva in regia con Parolo mezzala. In difesa ok Radu con Patric e Acerbi.

Pioli ritrova Ibrahimovic dal 1' in attacco a fa rifiatare Rebic: svedese supportato da Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu, Conti la spunta su Calabria in difesa a destra.