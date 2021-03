La Stampa - Tensione negli spogliatoi Juve, urla e insulti

Attimi di tensione nello spogliatoio bianconero dopo il ko col Benevento: confronto tra Agnelli e Pirlo, quest'ultimo confermato da Paratici.

Si respira un'aria molto tesa in casa Juventus dopo il clamoroso passo falso interno andato in scena col Benevento: una prova insufficiente da parte di tutti, rimarcata duramente da Pirlo nelle dichiarazioni del post-partita.

Nell'ambiente bianconero c'è rabbia per la modalità di una sconfitta inattesa, arrivata al culmine di un atteggiamento per nulla adatto all'importanza dell'appuntamento: il sogno Scudetto è improvvisamente diventato una chimera e c'è già chi parla di rivoluzione da attuare per cambiare marcia in futuro.

Ad alimentare una situazione non rassicurante, c'è anche un episodio riportato da 'La Stampa', che fa riferimento a quanto sarebbe accaduto nell'infuocato spogliatoio della 'Vecchia Signora' subito dopo il triplice fischio: urla e insulti a riprova di una tensione che si taglia a fette e preoccupa i tifosi in vista del finale di stagione.

Inoltre ci sarebbe stato anche un confronto tra Pirlo e il presidente Agnelli: se lo scorso 9 marzo il tecnico era apparso sicuro e convinto di proseguire l'esperienza sulla panchina juventina - sempre secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese - ora tutto ciò si sarebbe trasformato in attesa prudente, con la consapevolezza di non potersi permettere altri scivoloni del genere.

Pirlo è chiamato al cambio di passo già a partire dalla prossima partita, per non 'smentire' il CFO Paratici che lo ha confermato in virtù della continuità del progetto intrapreso la scorsa estate.