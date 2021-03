Paratici conferma Pirlo: "Continueremo su questa strada"

Il CFO della Juventus difende la linea societaria dopo il ko col Benevento: "Non è una sconfitta a cambiare la nostra programmazione".

La Juventus esce senza punti dal confronto odierno dell'Allianz Stadium: esulta il Benevento, premiato dal sigillo di Gaich che sfrutta un erroraccio di Arthur, autore di un passaggio orizzontale intercettato dall'attaccante argentino.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Paratici analizza così la sconfitta inattesa dei campioni d'Italia, ora a -10 dalla capolista Inter con lo stesso numero di partite disputate.

"C'è amarezza, abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato però va avanti, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato per migliorare. I nostri sono giocatori abituati alla pressione, non abbiamo fatto bene per motivi che a volte si fa fatica a capire".

No comment sull'episodio da moviola con protagonisti Foulon e Chiesa.

"Non voglio commentarlo, non ci interessa. Le gare vanno analizzate escludendo gli episodi, perché altrimenti condizionano la valutazione. Sembrava fallo, ma non l'ho rivisto".

La sosta regalerà alla Juventus due settimane per leccarsi le ferite e capire dove migliorare per rialzarsi in maniera immediata.

"Credo che si possa star qui tre giorni a cercare di capire il perché di questa partita non positiva. Analizzeremo gli aspetti negativi in queste due settimane, resta il fatto che non abbiamo effettuato una prova alla nostra altezza e ce ne rammarichiamo".

Pirlo sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione.

"Abbiamo una programmazione, non è una partita a spostare le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada. Pirlo? Certamente, continueremo su questa strada".

Zidane ha alluso ad un possibile ritorno di Ronaldo a Madrid, Paratici se lo tiene stretto.

"Abbiamo Ronaldo che è il miglior calciatore del mondo e ce lo teniamo stretto".

Infine uno scatto d'orgoglio con il ricordo dei successi passati, arrivati nonostante in molti ritenessero concluso un ciclo.