La Juventus riaccoglie Di Maria e Paredes: sono tornati alla Continassa

Dopo le polemiche degli scorsi giorni, i due campioni del mondo tornano a disposizione di Allegri: entrambi si sono rivisti in campo.

Sorriso stampato in volto, voglia di ricominciare, feste e bagordi alle spalle. Se il ricordo del trionfo contro la Francia non si è ancora spento (e come potrebbe?), per Angel Di Maria e Leandro Paredes è finalmente giunto il momento di riaggregarsi al resto della rosa della Juventus.

I due argentini, reduci dal successo di Qatar 2022, sono tornati alla Continassa per il primo allenamento del nuovo anno. E, in generale, il primo post Mondiale.

"Ci sono i campioni del mondo alla Continassa": così la Juventus ha accolto Di Maria e Paredes sui propri profili social.

Il ritardo nel rientro congiunto a Torino e in Italia, come noto, negli scorsi giorni aveva creato qualche malumore all'interno della tifoseria della Juventus. Specialmente paragonando il comportamento di Di Maria e Paredes a quello di Adrien Rabiot, tornato già qualche giorno fa e già abile e arruolabile per scendere in campo mercoledì sul campo della Cremonese.

I due ex PSG, invece, allo Zini difficilmente ci saranno. Quantomeno dal primo minuto. Nonostante i pochissimi allenamenti nelle gambe dopo Doha, infatti, Allegri potrebbe in ogni caso portare entrambi in panchina.