Cremonese e Juventus si sfidano nel sedicesimo turno di Serie A: le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Messa alle spalle la lunga sosta invernale, il campionato di Serie A torna protagonista e lo fa proponendo le sfide valide per il sedicesimo turno. Tra le gare proposte nella prima giornata che si disputerà nel 2023, c’è anche quella tra due squadre che si presenteranno all’inizio del nuovo anno con ambizioni diverse: la Cremonese e la Juventus.

La Cremonese riparte infatti dal terzultimo posto in classifica e da un dato particolare: è l’unica squadra del torneo a non aver ancora vinto una partita. Gli uomini di Alvini, che hanno salutato il 2022 con la sconfitta per 2-0 patita sul campo dell’Empoli, sin qui hanno messo in cascina appena sette punti e sono distanti sei lunghezze da quell’ultima posizione che vale la permanenza in Serie A.

Trentuno sono invece i punti di una Juventus che ha chiuso il 2022 in crescendo. I bianconeri infatti hanno inanellato ben sei vittorie consecutive nel torneo prima della sosta, e si sono congedati dal 2022 con il 3-0 interno con il quale si sono imposti contro la Lazio. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri sono attualmente terzi in classifica, a -10 dalla capolista Napoli e a +1 dal quinto posto.

Quello che andrà in scena sarà il quindicesimo confronto tra le due squadre in Serie A. Bilancio totalmente favorevole alla Juventus in virtù delle dieci vittorie conseguite a fronte di quattro pareggi e nessuna affermazione della Cremonese.

QUANDO SI GIOCA CREMONESE-JUVENTUS

La sfida che vedrà protagoniste Cremonese e Juventus si giocherà mercoledì 4 gennaio 2023 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 18.30.

DOVE VEDERE CREMONESE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Cremonese-Juventus.

Per gli abbonati alla piattaforma, il match sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, o ancora a TIMVISION BOX e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare sul canale 214.

Essendo proposta da DAZN, la partita sarà ovviamente trasmessa in streaming e quindi visibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Cremonese-Juventus a Dario Mastroianni. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-JUVENTUS

Alvini schiererà la sua Cremonese con un 3-5-2 nel quale, davanti a Carnesecchi, saranno Aiwu, Hendry e Lochoshvili a comporre il terzetto difensivo. Sernicola e Valeri presidieranno gli esterni, mentre in attacco si punterà sulla coppia Dessers-Okereke.

Modulo speculare le Massimiliano Allegri, che sarà costretto a rinunciare a diversi elementi, tra i quali Vlahovic ed i campioni del mondo Paredes e Di Maria. Difesa tutta brasiliana composta da Danilo, Bremer ed Alex Sandro, mentre in mediana ci saranno Rabiot e Fagioli ai lati di Locatelli. Aké e Kostic si posizioneranno sugli out di destra e sinistra, mentre in attacco sarà Kean la spalla di Milik. Chiesa partirà dalla panchina.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.