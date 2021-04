La Juventus punisce McKennie, Dybala e Arthur: verso l'esclusione nel derby

La festa organizzata nella villa di Weston McKennie, alla quale erano presenti anche Paulo Dybala e Arthur, porterà con ogni probabilità conseguenze nei confronti dei calciatori: oltre a una multa comminata dalla Juventus, i tre vanno verso l'esclusione dal derby contro il Torino in programma sabato alle 18 al Grande Torino.

Un passo probabilmente doveroso, fondamentale affinché la Signora possa tornare sulla giusta lunghezza d'onda affinché la stagione venga chiusa nel miglior modo possibile. Insomma, una decisione da societa forte - in rampa di lancio - concordato all'unanimità dal mondo bianconero.

Rabbia e delusione, in questo momento, sono i due ingredienti che vigono alla Continassa. E, per questo motivo, il provvidimento si preannuncia delle più esemplari.

Secondo la ricostruzione riportata da "La Stampa":

"Pesso l'abitazione di McKennie ci sarebbero state venti persone. I militari trovano una festa in piena regola, tra amici. Incuranti della zona rossa e delle norme anti Covid i calciatori della Juve si sono ritrovati tutti insieme. La trattativa va avanti per un’ora. I carabinieri chiedono di entrare, gli occupanti non aprono. E’ una situazione delicata. Tra difficoltà con la lingua e timori, i calciatori aprono solo dopo parecchio tempo. Alla fine, però, il cancello viene aperto e i militari entrano a casa McKennie. Da quel momento c’è massima collaborazione".