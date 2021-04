Anche Bonucci positivo al Covid-19: lo annuncia la Juventus

Dopo Demiral, anche Leonardo Bonucci è stato trovato positivo al Covid. Negativi i compagni di Nazionale Insigne, Meret e Di Lorenzo.

Prima Merih Demiral, quindi Leonardo Bonucci. Anche il centrale viterbese, reduce dal trittico di vittorie con l'Italia contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, è stato trovato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo attraverso il proprio sito ufficiale è stata la Juventus:

"Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare".

Bonucci salterà dunque il derby contro il Torino in programma nel tardo pomeriggio di sabato, con calcio d'inizio alle ore 18. E, come detto, va ad aggiungersi al compagno di reparto Demiral, come lui trovato positivo al Covid.

La preoccupazione, semmai, riguarda i componenti della rosa dell'Italia reduci dagli impegni di qualificazione ai Mondiali del Qatar. Uno stato d'allerta nato già nella serata di ieri, all'annuncio della positività di quattro elementi dello staff tecnico azzurro.

Tre di questi, ovvero Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, non sono stati contagiati. Come comunicato dal Napoli su Twitter, "sono negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina all’alba, ai tre nazionali azzurri Insigne, Meret e Di Lorenzo".