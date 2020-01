Kurzawa alla Juventus: l'ex promessa ora ai margini del PSG

Juventus vicina a Layvin Kurzawa nell'ottica di uno scambio con Mattia De Sciglio: dall'esplosione al Monaco fino alla delusione PSG.

La notizia della serata in casa riguarda lo scambio di terzini che sta per concretizzarsi: De Sciglio al e Kurzawa a , idea nata improvvisamente e che tanti consensi sta ricevendo tra i tifosi bianconeri.

Operazione tra due giocatori con la stessa età (hanno entrambi 27 anni) e con grande esperienza alle spalle: in particolare il francese, vincitore di ben tredici trofei dal 2012, anno in cui conquista la Ligue 2 con il ottenendo la promozione in massima serie.

Da quel momento inizia un'ascesa che lo porta a diventare uno dei migliori terzini sinistri presenti nel panorama calcistico internazionale: inevitabile che su di lui si posassero gli occhi del PSG che nell'estate 2015 sborsa 25 milioni per il suo cartellino.

Nonostante le premesse iniziali fossero più che positive, l'esperienza parigina di Kurzawa stenta a decollare: la continuità di rendimento è una chimera, gli infortuni e un carattere spigoloso e scontroso fanno il resto relegandolo a riserva nelle gerarchie di mister Tuchel che gli preferisce Bernat sull'out mancino.

Bocciatura che obbliga Kurzawa a rimanere fuori dai convocati per scelta tecnica già in sette occasioni in questa stagione, dato che fa impressione se si pensa a ciò che avrebbe potuto essere se le cose fossero andate per il verso giusto.

Il popolo juventino avrà comunque un valido motivo per accoglierlo nel migliore dei modi: recentemente Kurzawa ha rifiutato la corte dei rivali dell'Inter , guadagnandosi inevitabilmente le simpatie di tutta la tifoseria della 'Vecchia Signora'.