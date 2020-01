Juventus, scambio a sorpresa col PSG: De Sciglio per Kurzawa

Nelle ultime ore di mercato la Juventus potrebbe cedere De Sciglio al PSG in uno scambio che porterebbe Kurzawa a Torino. C'è ottimismo.

La si muove. Nonostante secondo quanto sempre ripetuto da Paratici il calciomercato bianconero sia chiuso, in realtà nelle ultime ore la Vecchia Signora potrebbe piazzare un colpo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La società bianconera, alle prese con l'emergenza terzini, starebbe infatti valutando uno scambio col che coinvolgerebbe De Sciglio e Kurzawa . C'è ottimismo per la chiusura positiva dell'operazione.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il primo, attualmente ai box per infortunio e protagonista negativo in Supercoppa, si trasferirebbe a Parigi dove Leonardo lo apprezza da sempre mentre Kurzawa sbarcherebbe a come vice di Alex Sandro .

La trattativa tra le due società è in uno stato molto avanzato mentre i due giocatori avrebbero già dato l'ok al trasferimento. Nelle prossime ore quindi Juventus e PSG proveranno a limare gli ultimi dettagli, poi lo scambio potrà diventare realtà.