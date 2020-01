Calciomercato Inter, Kurzawa dice no: rifiutata la proposta nerazzurra

Lavyn Kurzawa è un'opzione per l'Inter per le corsie: il francese del PSG va in scadenza a giugno e ha rifiutato la prima proposta nerazzurra.

Non soltanto Christian Eriksen e Ashley Young. L' nel mirino ha un altro giocatore che milita in un top club e che va in scadenza di contratto al 30 giugno 2020: si tratta di Lavyn Kurzawa, esterno sinistro in forza al .

Secondo quanto riporta 'L'Équipe', il francese ex avrebbe detto no a una ricca proposta nerazzurra, con annessi diversi bonus alla firma. Un 'no' dettato anche dalla volontà di andare subito nei club che giocano al più alto livello in questo momento.

Sarebbero molte le squadre interessate al giocatore di origine polacca, il quale vorrebbe trasferirsi soprattutto in , anche se le proposte per lasciare Parigi non mancano.

Con il PSG quest'anno Kurzawa ha giocato soltanto 13 partite, diverse volte entrando a gara in corso o giocando partite meno importanti. È arrivato nella capitale nel 2015. Ora, dopo 5 anni, punta a una nuova avventura.