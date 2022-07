Koulibaly al Chelsea, il Napoli rifà la difesa: quasi fatta per Ostigard, sul taccuino anche Acerbi e Kim

Koulibaly ormai prossimo all'addio al Napoli: bloccato Ostigard, Acerbi ha detto sì al trasferimento. Piace anche il sudcoreano Kim.

Il Napoli sta per piazzare la cessione remunerativa di Kalidou Koulibaly, più che mai vicino all'addio non solo al club azzurro ma anche all'intera Serie A: il senegalese è ad un passo dal trasferimento a Londra, al Chelsea, intenzionato a versare 40 milioni nelle casse di Aurelio De Laurentiis e ben 10 annui nelle tasche del difensore.

Una separazione dolorosa per i tifosi, un po' meno per quanto riguarda la sostenibilità economica e la possibilità di attingere a più di un profilo per la sostituzione dell'ex Genk: i nomi attenzionati sono tre, non tutti con le stesse probabilità di approdo all'ombra del Vesuvio.

L'operazione più vicina alla fumata bianca è quella relativa a Leo Skiri Ostigard, la cui trattativa col Brighton proprietario del cartellino è a buonissimo punto: l'ottima seconda parte di stagione del norvegese in prestito al Genoa ha stregato gli uomini di mercato partenopei, il cui giudizio non è stato affatto condizionato dall'amaro epilogo della retrocessione in B dei liguri.

Oltre ad Ostigard, il Napoli attingerà dalle risorse portate da Koulibaly anche per un altro difensore: in questo caso è lotta a due tra Francesco Acerbi e Kim Min-Jae. Il favorito è proprio il classe 1988, ora chiuso alla Lazio dall'arrivo di Alessio Romagnoli che rischia di pregiudicargli le porte della titolarità: peraltro, secondo 'Sky Sport', Acerbi avrebbe dato già il suo assenso al passaggio in Campania, con Lotito che dovrebbe accontentarsi di 5 milioni per la cessione del cartellino.

Più complicata è la pista che porta al sudcoreano del Fenerbahce: Kim Min-Jae costa più dei 5 milioni richiesti dalla Lazio per Acerbi e, aspetto non secondario, è oggetto del desiderio anche dei francesi del Rennes.

Con Ostigard e Acerbi, il Napoli puntellerebbe il reparto difensivo limitando l'esborso economico e potrebbe anche concedersi un 'regalo' in attacco: come riportato da 'Sky Sport', attenzione all'ipotesi Giovanni Simeone e al prestito con obbligo di riscatto (fissato a 15 milioni) che potrebbe trovare d'accordo il Verona.