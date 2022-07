Il centrale va in scadenza nel 2023, attirando l'interesse di diversi club europei: non solo la Juventus, in Inghilterra fanno sul serio.

Il nome di Kalidou Koulibaly è chiaramente uno tra i più importanti, e più "caldi", in ottica calciomercato, soprattutto in questa sessione: con il contratto con il Napoli che va in scadenza nel 2023, diversi sono stati i club che si sono fatti avanti per il difensore.

Come raccontato negli scorsi giorni, tra questi c'è la Juventus che, per il dopo De Ligt, avrebbe pensato al senegalese campione d'Africa, ma la trattativa non è semplice.

Sul piatto il club bianconero metterebbe sì 30 milioni per il cartellino e un ingaggio da 6 milioni a stagione, ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della situazione del senegalese, facendo maggiore chiarezza.

"De Laurentiis gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni netti per i prossimi cinque anni che significano 60 milioni lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo. Ci ha risposto che ci deve pensare, che deve guardarsi intorno, ha preso un po' di tempo. Veto sulla Juventus? Non c'è bisogno, per noi è incedibile".

Non ci sarebbe un vero e proprio veto, sì, ma la volontà di Koulibaly comunque rimarrebbe quella di scegliere tra due opzioni: rimanere al Napoli accettando la proposta di contratto di 5 anni o ascoltare le offerte estere.

Quella più concreta è del Chelsea, pronto a mettere sul piatto 40 milioni per Koulibaly e sostituire Antonio Rudiger, andato al Real Madrid, e rimediare a un ipotetico passaggio di De Ligt al Bayern Monaco, obiettivo dei Blues.

Lo stesso senegalese avrebbe dato conferma della trattativa ai microfoni di 'RTL France'.

"Lo confermerò più tardi, ma posso dire che siamo sulla buona strada".

Crocevia e spartiacque, insomma, per il difensore azzurro che si trova a scegliere tra il presente e il futuro: tra la squadra che lo ha portato in Italia e che vuole offrirgli un futuro da dirigente e una nuova esperienza.