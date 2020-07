Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare

Nella Juventus ci sono Rabiot e Danilo titolari, fuori Douglas Costa. Torino con Verdi e Belotti in avanti, c'è Lukic a centrocampo.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo

Si apre con il Derby della Mole la 30esima giornata di . La proverà a distanziare nuovamente e , entrambe vincenti nello scorso turno di campionato, mentre i granata devono vincere per allontanarsi dalla pericolante zona calda: un match tutto da vivere, anche su Goal .

Sarri sceglie Bernardeschi come spalla di Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti, fuori Douglas Costa. Si siede in panchina anche Ramsey, visto il centrocampo formato da Bentancur, Pjanic e Rabiot. Davanti a Buffon, che diventerà il giocatore con più presenze nella storia della Serie A, ci sono Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo.

Il risponde con Verdi, Berenguer e Belotti in attacco, mentre sulle fasce di centrocampo spazio per Ola Aina e De Silvestri. In mezzo ci sonoLukic e Meitè, con Sirigu tra i pali, difeso da Izzo, nuovamente titolare, Lyanco e Bremer.

