Juventus-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Juventus sfida il Torino nel Derby della Mole, valido per la 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

JUVENTUS-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 luglio 2020

4 luglio 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Cresce l'attesa all'Allianz Stadium per il Derby della Mole che mette di fronte la Juventus capolista di Maurizio Sarri e il Torino di Moreno Longo. La Vecchia Signora domina la classifica del campionato italiano con 72 punti e un cammino di 23 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte, con un vantaggio di 4 lunghezze sulla di Simone Inzaghi, prima inseguitrice.

Posizione non del tutto tranquilla, invece, quella del Torino, attualmente tredicesimo a pari merito con la con 31 punti, frutto di 9 successi, 4 pareggi e 16 sconfitte, e con un vantaggio di sole 6 lunghezze sul terzultimo posto occupato dal .

Fra i bianconeri Cristiano Ronaldo è il capocannoniere con 24 centri in 25 partite: 9 dei goal del fuoriclasse portoghese sono arrivati su calcio di rigore. Nelle fila granata, invece, 'Il Gallo' Andrea Belotti è il bomber con 12 goal all'attivo in campionato.

La Juventus ha ottenuto una striscia di 6 vittorie consecutive in campionato, l'ultima nel match di martedì contro il Genoa, il Torino invece è reduce da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte di fila con e Lazio nelle ultime 4 gare disputate.

Nei 72 precedenti casalinghi in , la Juventus è in vantaggio con 37 vittorie, 20 pareggi e 15 affermazioni dei granata, la cui ultima vittoria sul campo della Vecchia Signora risale al lontano 9 aprile 1995 (1-2 in rimonta con doppietta di Rizzitelli). Da allora in 13 confronti sono arrivate 9 vittorie bianconere e 4 pareggi. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino si disputerà il pomeriggio di sabato 4 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dell'Allianz Stadium, impianto di proprietà del club bianconero nel capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio del Derby della Mole, che sarà il 150° in Serie A, è previsto per le ore 17.15.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il Derby della Mole, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La stracittadina Juventus-Torino potrà essere seguita dagli utenti Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno assistere al Derby della Mole in diretta streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il Derby della Mole Juventus-Torino anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito, già dal prepartita troverete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dal calcio d'inizio al fischio finale avrete poi gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Sarri potrebbe rilanciare Matuidi come esterno basso a sinistra, viste le indisponibilità di Alex Sandro e De Sciglio in quella posizione. Il francese è in vantaggio sull'altra opzione, rappresentata da Danilo, mentre a destra ci sarà Cuadrado e Bonucci e De Ligt formeranno ancora una volta la coppia centrale. In porta potrebbe esserci una chance per Buffon. A centrocampo è possibile la conferma di Rabiot da mezzala sinistra, con Bentancur mezzala destra e Pjanic, che lascerà la squadra nella prossima stagione per giocare nel Barcellona, in cabina di regia. Davanti nuova chance dal 1' per Douglas Costa: il brasiliano è in vantaggio su Bernardeschi per completare il tridente offensivo con Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain verso una nuova panchina, mentre saranno ai box anche Khedira e Demiral.

Longo sembra orientato a dar fiducia a Verdi in attacco accanto a capitan Belotti. Il centrocampo potrebbe essere a cinque come contro la Lazio: in questo caso Lukic troverebbe posto in regia, con Meité e Rincon interni ai suoi lati e De Silvestri e Ansaldi, al rientro da titolare, sulle due fasce. Diversamente il serbo lascerebbe spazio allo spagnolo Berenguer, con quest'ultimo sulla trequarti. In difesa, davanti a Sirigu, dovrebbe rivedersi Izzo nella linea a tre con N'Koulou e Bremer. Indisponibile il solo Baselli.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti.