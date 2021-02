Juventus-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita lo Spezia nel match valido per il 25° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

La Juventus non vuole perdere contatto con la vetta e, per riuscire nell'intento, deve accumulare quanti più punti possibili: avversario nella 25esima giornata di Serie A è la rivelazione Spezia di Vincenzo Italiano.

Squadre divise da ventuno punti in classifica : 25 per i liguri, 46 per i piemontesi che devono ancora recuperare la gara col Napoli, la cui disputa potrebbe avvenire il prossimo 17 marzo , alla luce dell'eliminazione degli azzurri dall'Europa League che ha liberato uno slot.

Juventus reduce da un amaro pareggio in quel di Verona : l'incornata di Barak ha negato la gioia dei tre punti a Ronaldo e compagni, col portoghese che aveva segnato la rete dell'illusorio vantaggio su assist di Chiesa.

Lo Spezia deve ringraziare Gyasi per il punto conquistato al 'Picco' contro il Parma , in vantaggio di due reti e rimontato dalla doppietta dell'attaccante che ha ulteriormente inguaiato i ducali.

Successo rotondo per la 'Vecchia Signora' nel match del girone d'andata: un 1-4 sul campo neutro di Cesena con protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta da subentrato. A segno anche Morata e Rabiot, di Pobega il momentaneo pari spezzino.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Juventus-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

Juventus-Spezia si giocherà martedì 2 marzo 2021 all'Allianz Stadium di Torino: non potranno essere presenti i tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La gara tra Juventus e Spezia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Juventus-Spezia sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'applicazione dedicata scaricabile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa si potrà ripiegare sulla piattaforma Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili nell'offerta.

Anche qui su Goal potrete seguire in tempo reale Juventus-Spezia grazie alla nostra diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dalle formazioni che verranno schierate dai due allenatori, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti del match dell'Allianz Stadium.

Pirlo ritrova Danilo dopo la squalifica: il brasiliano si posizionerà sull'out di destra difensivo con Alex Sandro sulla corsia mancina e Demiral in coppia con De Ligt al centro della difesa. Chiesa e Ramsey sugli esterni, Rabiot e Bentancur nella zona nevralgica. Davanti ancora spazio per Kulusevski accanto a Ronaldo: sempre out Morata e Dybala.

Italiano potrebbe confermare nove undicesimi della squadra che ha pareggiato contro il Parma: novità rappresentate dall'inserimento di Verde e Nzola nel tridente con Gyasi, a discapito di Saponara - uscito con una caviglia dolorante - e Agudelo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi.