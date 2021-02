Juventus-Napoli, recupero il 17 marzo? Dipende da Napoli-Granada

Spunta una data per Juventus-Napoli: mercoledì 17 marzo. In caso di eliminazione azzurra, entrambe saranno libere da impegni in quella settimana.

La domanda, dopo quasi cinque mesi, non ha ancora trovato una risposta: quando si recupera Juventus-Napoli, la celebre gara rinviata domenica 4 ottobre? Un dilemma ancora irrisolto che, però, potrebbe finalmente vedere la luce.

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più largo una data specifica: mercoledì 17 marzo, dunque un giorno infrasettimanale. Una casellina potenzialmente vuota dell'intasatissimo calendario delle due squadre, "le uniche a non aver mai potuto svolgere una settimana tipo", come ha rimarcato Rino Gattuso qualche giorno fa.

Per far sì che quella settimana sia davvero priva di impegni sia per la Juventus che per il Napoli, però, deve verificarsi una condizione: l'eliminazione della formazione partenopea dall'Europa League. Uno scenario ampiamente possibile, se non addirittura probabile, se è vero che Insigne e compagni, in piena emergenza, devono battere con tre reti di scarto il Granada per approdare agli ottavi di finale.

In caso di estromissione, il Napoli vedrebbe dunque concludersi la propria avventura europea. E nella settimana che va dal 15 al 21 marzo sarebbe privo di impegni. In caso contrario, ovvero in caso di qualificazione, tutto sarebbe da rifare: giovedì 18 è infatti in programma l'andata degli ottavi di Europa League.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, non esistono problemi di sorta in questo senso: i bianconeri giocheranno il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto mercoledì 10 marzo e, in caso di qualificazione, i quarti a inizio e metà aprile. La settimana 15-21 marzo della formazione di Pirlo è dunque vuota a prescindere.

A seconda del risultato di Napoli-Granada, in sostanza, dovrebbe dipendere la decisione sul recupero di Juventus-Napoli, per il quale inizialmente si parlava addirittura di spostamento a maggio. Intanto, la data c'è: mercoledì 17 marzo. Sarà la volta buona?