La Juventus prova a riorganizzare le idee: in ritiro da lunedì a sabato

La Juventus andrà in ritiro da lunedì a sabato dopo le sconfitte con Sassuolo e Verona: l'obiettivo è ritrovare la serenità in un periodo delicato.

Il momentaccio della Juventus, in crisi di risultati e di gioco, ha avuto i primi effetti: la squadra di Massimiliano Allegri andrà in ritiro da lunedì a sabato dopo le sconfitte con Sassuolo e Verona che hanno destabilizzato l'ambiente.

L'obiettivo è ritrovare la serenità in un periodo delicato, che vede i bianconeri stazionare all'ottavo posto in classifica a -13 dalle capoliste Milan e Napoli. Un distacco che rischia di incrementarsi qualora rossoneri e azzurri dovessero vincere le rispettive partite contro Roma e Salernitana.

Una scelta quasi obbligata da parte della società, spalleggiata da Allegri, tesa a dare un segnale sull'importanza dell'amalgama del gruppo che in queste ultime uscite sembra essere venuta a mancare, a vantaggio di una confusione tattica e mentale di complicata risoluzione.

Difficoltà certificate dalle dichiarazioni di Allegri che, nel dopo-gara del 'Bentegodi', ha parlato di "squadra da metà classifica", a dimostrazione della chiara involuzione che ha colpito un club capace di conquistare nove Scudetti consecutivi prima del trionfo dell'Inter.

Sono soltanto 15 i punti della Juventus in queste prime 11 giornate: un ruolino del genere non si verificava dalla stagione 2015/16, il rendimento peggiore da quando nel 1994 vennero introdotti i tre punti per ogni vittoria.