AS - Juventus su Morata: prestito con diritto di riscatto

Alvaro Morata può tornare alla Juventus: i bianconeri pressano l'Atletico Madrid, che per l'attacco ha già l'ok di Suarez. Operazione da 55 milioni.

Luis Suarez ormai lontanissimo, Edin Dzeko bloccato. E così la valuta alternative in attacco prima che si concluda il mercato. Con un grande ex tornato prepotentemente di moda: Alvaro Morata.

Secondo 'AS', lo spagnolo può tornare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. E il suo posto nell' verrebbe riempito proprio da... Suarez, praticamente abbandonato dalla Juventus. Il Pistolero del , in attesa di liberarsi dai catalani, ha già raggiunto un accordo col club biancorosso.

'Sky Sport' rivela le cifre della possibile operazione Morata: la Juventus ha offerto all'Atletico Madrid un prestito oneroso da 10 milioni più bonus, con diritto di riscatto a 45. In sostanza, si tratterebbe di un affare da 55 milioni di euro circa.

Morata tornerebbe così alla Juventus dopo 4 anni. L'ex ha giocato a per due stagioni, nel 2014/15 e nel 2015/16, entrando nel cuore della gente e raggiungendo la finale di di Berlino poi persa contro il Barcellona.

Discreto il proprio ruolino di marcia all'Atletico Madrid dopo l'esperienza altrettanto deludente al : 6 goal in nei primi 6 mesi, più altri 12 lo scorso anno. Ora la Juventus ha nuovamente intenzione di puntare su di lui.