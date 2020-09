Paratici chiude a Suarez: "Non è un obiettivo della Juventus"

Fabio Paratici ha parlato della situazione legata a Luis Suarez a 'Sky Sport'.

"Luis Suarez non è un nostro obiettivo. I tempi per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla scadenza del mercato e alla consegna della lista per la . Non è mai stato vicino a noi. Abbiamo valutato l'opportunita. Gli mancavano alcuni requisiti per completare l'iter e abbiamo valutato la possibilità di prenderlo, ma non è mai stato vicino alla ".