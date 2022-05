Juventus-Inter dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 11-05-2022

11-05-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Juventus e Inter si ritrovano una di fronte all'altra per la quarta volta in questa stagione, in palio stavolta c'è la Coppa Italia che verrà alzata al cielo dell'Olimpico di Roma dalla squadra vincitrice.

I bianconeri sono arrivati in finale dopo aver eliminato nell'ordine Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina mentre i nerazzurri hanno superato Empoli, Roma e Milan.

Quest'anno la Juventus non è ancora mai riuscita a battere l'Inter: pareggio a 'San Siro' nella gara d'andata in campionato, poi due vittorie nerazzurre nella finale di Supercoppa Italiana (ai tempi supplementari) e nella gara di ritorno all'Allianz Stadium.

In caso di successo per la Juventus (detentrice del trofeo) si tratterebbe della quindicesima Coppa Italia, la quinta negli ultimi otto anni. L'Inter invece non conquista la Coppa Italia dal 2010/11 e l'ha vinta in sette occasioni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla finale di Coppa Italia Juventus-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-INTER

Il derby d'Italia Juventus-Inter, valido come finale di Coppa Italia, si gioca in gara unica allo stadio 'Olimpico' di Roma mercoledì 11 maggio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV

Da quest'anno Mediaset ha trasmesso in diretta e in esclusiva tutti i match di Coppa Italia. Anche la finale della competizione dunque sarà visibile in chiaro su Canale 5.

JUVENTUS-INTER IN DIRETTA STREAMING

Chi vuole seguire la gara in streaming potrà farlo collegandosi a Mediaset Play, servizio streaming gratuito disponibile per pc, smartphone e tablet oppure collegandosi con il sito Sportmediaset.it.

Grazie alla cronaca testuale di GOAL sarà possibile seguire l'andamento di Juventus-Inter collegandosi al nostro sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter verrà raccontato, su Canale 5. Si rimane in attesa di conoscere il nome di telecronista e seconda voce al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Allegri, considerate le assenze, schiera la migliore formazione possibile col ritorno di Danilo nel ruolo di terzino e Cuadrado alzato nel tridente insieme a Vlahovic e Morata. In mezzo alla difesa Chiellini con De Ligt, in porta va Perin. A centrocampo Zakaria con Arthur e Rabiot. Miretti e Dybala in panchina. Assente per squalifica De Sciglio, sulla sinistra tocca ad Alex Sandro.

L'unico dubbio per Inzaghi è legato a Bastoni, se il difensore non recupera verrà confermato Dimarco. Tutto confermato a centrocampo dove agiranno da destra a sinistra Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco rientra Dzeko dal 1' accanto all'intoccabile Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.