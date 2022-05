Coppa Italia, designato l'arbitro della finale: Juventus-Inter a Valeri

E' ufficiale il nome dell'arbitro che avrà l'onore - ed onere - di dirigere la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì sera: l'AIA ha scelto Paolo Valeri.

Per il fischietto, nativo proprio della Capitale, si tratterà della 20esima partita diretta in questa stagione, che lo ha visto all'opera anche all'estero e nello specifico in Grecia e in Arabia Saudita.

Tre i precedenti stagionali con la Juventus, vittoriosa nel derby contro il Torino e nella trasferta di Genova al cospetto della Sampdoria, mentre al 'Penzo' di Venezia è arrivato un pareggio; Valeri ha invece diretto l'Inter soltanto in una circostanza, in occasione del 3-2 inferto dai nerazzurri al Napoli il 21 novembre.

Giallatini e Preti saranno i due assistenti, Sozza il quarto uomo. Di Paolo addetto al VAR, coadiuvato da Abisso in qualità di AVAR.