Riflessioni Juve-Paratici: Agnelli conferma la fiducia

La Juve smentisce il possibile divorzio con Paratici, ma il ds dopo l'esonero di Sarri potrebbe fare un passo indietro: sale l'ipotesi Cherubini.

Non soltanto Maurizio Sarri. Anche Fabio Paratici potrebbe terminare la sua avventura alla . L'ipotesi addio per il Chief Football Officer non è esclusa, anche se il club bianconero smentisce.

Lo fa attraverso l'ANSA, spiegando come siano "totalmente infondate" le voci legate a un divorzio tra la e Paratici. Una fiducia già manifestata da Andrea Agnelli nella serata di venerdì, al termine del match col Lione.

"Qualche giorno fa ho fatto i complimenti ai dirigenti, a Nedved, Paratici e Cherubini, e rinnovo questi complimenti. Ho un gruppo dirigente forte e affiatato, me lo tengo stretto".

La Juventus sembra intenzionata a non allargare il ribaltone dunque, ma resta in piedi la possibilità che - dopo l'esonero di Sarri - a compiere un passo indietro possa essere lo stesso Paratici. A tal proposito salgono le quotazioni di Federico Cherubini. attuale braccio destro del CFO, che verrebbe promosso proprio al suo posto.

Altre squadre

Paratici è arrivato alla Juventus nel 2010 insieme a Giuseppe Marotta, dopo aver trascorso sei anni insieme all'attuale AD dell' allla .