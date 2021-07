Italia-Inghilterra dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Inghilterra si affrontano nella finale di Euro 2020: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ITALIA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia-Inghilterra

• Data: domenica 11 luglio 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

• Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Ci siamo. Euro 2020 è giunto al suo atto conclusivo, con la finale che vedrà opposte la nostra Italia e l'Inghilterra. Una sfida carica di fascino, tra due Nazionali che partita dopo partita si sono guadagnate i galloni di favorite fino all'incrocio che decreterà la vincitrice del torneo.

L'Italia di Mancini, assoluta protagonista di questi Europei, dopo aver brillantemente superato il girone A chiudendolo al primo posto e a punteggio pieno (davanti a Galles, Svizzera e Turchia) nella fase ad eliminazione diretta ha avuto ragione nell'ordine dell'Austria (2-1 ai supplementari), Belgio (2-1) ed infine della Spagna di Luis Enrique, battuta ai calci di rigore al termine di una partita appassionante.

Di contro l'Inghilterra - allenata da Southgate - è venuta fuori man mano: successo di misura al debutto nel Gruppo D contro la Croazia, poi il pari senza goal con la Scozia, infine un altro 1-0 sulla Repubblica Ceca. Agli ottavi eliminata la Germania (2-0), ai quarti mandata a casa l'Ucraina di Shevchenko, mentre in semifinale gli inglesi hanno avuto la meglio sulla splendida Danimarca dopo i tempi supplementari (2-1) grazie alla rete decisiva di Harry Kane.

ORARIO ITALIA-INGHILTERRA

Italia-Inghilterra si gioca domenica 11 luglio 2021 a Londra, allo stadio di Wembley: fischio d'inizio della finale previsto alle ore 21:00 italiane. Arbitra l'olandese Björn Kuipers.

La partita tra Italia e Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv ed in chiaro dalla Rai - su Rai Uno - nonchè da Sky: i canali di riferimento dell'emittente satellitare, saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Inghilterra sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai, scaricando l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet, nonchè su Sky Go - dedicato agli abbonati Sky - anche in questo caso scaricando e installando l'applicazione su computer, cellulari e tablet.

La partita, in streaming, sarà inoltre visibile su NOW: occorrerà accedere al sito, seguire le istruzioni e acquistare uno dei pacchetti disponibili.

Mancini dovrebbe confermare la stessa Nazionale all'opera dal primo minuto contro la Spagna: Emerson Palmieri a sinistra al posto dell'infortunato Spinazzola, Barella e Verratti mezzali ai lati di Jorginho, con Chiesa e Immobile nel tridente d'attacco completato da Insigne.

Inghilterra con Saka in pole per conservare una maglia sulla trequarti, per il resto Southgate si avvia a schierare un 4-2-3-1 guidato in avanti da bomber Kane. Mount e Sterling tra le linee, Phillips-Rice cerniera di centrocampo, in difesa linea formata da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.