Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Gagliardini c'è, fuori Eriksen

Godin e Bastoni in difesa per l'Inter, c'è D'Ambrosio come esterno di centrocampo. Nello Shakhtar giocano Marlos, Taison e Junior Moraes.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Semifinale in gara secca, per raggiungere il in finale di . L' di Conte ci crede, pronta a riportare la coppa in dopo un ventennio. Di fronte ai nerazzurri però una delle squadre più esperte del continente, lo Donetsk.

L'Inter punta su Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, mentre Eriksen è ancora in panchina. Conferma per Gagliardini insieme a Brozovic e Barella, mentre sugli esterni di centrocampo partono titolari Young e D'Ambrosio. In porta c'è Handanovic, difeso da Godin, De Vrij e Bastoni.

Lo Shakhtar risponde con il 4-2-3-1 in cui Junior Moraes è l'unica punta, supportato da Marlos, Alan Patrick e Taison. A centrocampo giocheranno Marcos Antonio e Stapanenko, con Pyatov tra i pali. La retroguardia sarà composta da Dodo, Kryvtsov, Khocholava e infine Matviyenko.