Inter-Shakhtar Donetsk dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

INTER-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - Donetsk

- Donetsk Data: 17 agosto 2020

17 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky/TV8

Sky/TV8 Streaming: Sky Go e Now Tv/TV8

Un cammino fin qui perfetto per l'Inter di Conte in : i nerazzurri si giocano ora l'accesso alla finalissima contro lo , formazione sempre temibile nello scenario europeo: si gioca in gara secca come previsto dalla nuova formula adottata per snellire la competizione.

L'Inter ha superato il 2-0 e poi 2-1 il , mentre la formazione ucraina ha demolito nella doppia sfida i tedeschi del , per poi travolgere il con un netto 4-1.

Dall'altra parte del tabellone il , che ha già vinto l'Europa League nel 2017 affronta il temibile , ormai una presenza fissa nel torneo: gli andalusi sono stati capaci di vincerla per ben tre volte di fila nel 2014, 2015 e 2016.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Shakhtar Donetsk: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SHAKHTAR DONETSK

La semifinale di Europa League Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà nella serata di lunedì 17 agosto a Dusseldorf, in , paese dove si svolge tutta la Final Eight: il fischio d'inizio è in programma alle 21.

La sfida di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile su Sky, che detiene i diritti in esclusiva della competizione, sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), ma la partita sarà anche trasmessa in chiaro sul canale TVb del digitale terrestre.

Sarà possibile vedere Inter-Shakhtar Donetsk anche in su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, tramite l'app tramite pc, smartphone o tablet. La partita sarà inoltre visibile anche su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti.

Anche Goal vi racconterà Inter-Shakhtar Donetsk tramite una diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dal prepartita con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell'incontro.

Il principale dubbio di Antonio Conte riguarda Eriksen, che potrebbe partire dal primo minuto libero di agire tra le linee: l'alternativa è rappresentata da Gagliardini per un centrocampo più coperto e muscolare. In attacco toccherà alla solita coppia Lukaku-Lautaro con le conferme di D'Ambrosio e Young sugli esterni.

Castro si affida ancora ai quattro uomini molto tecnici davanti: il punto di riferimento centrale è Junior Moraes, con la tecnica di Marlos, Alan Partick e Taison alle spalle: Alan Patrick e Marcos Antonio i due mediani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.