DIRETTA: Inter-Shakhtar Donetsk LIVE! Prepartita e formazioni

INTER-SHAKHTAR DONETSK: DIRETTA TV E STREAMING

La semifinale di - Donetsk sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile inoltre anche in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).

Per quanto riguarda invece la visione in , sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, la partita potrà essere seguita in chiaro sul sito di TV8 e, per gli abbonati della satellitare, mediante Sky Go. In entrambi i casi basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricare la app per sistemi iOS e Android.

La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, con Fernando Orsi che lo affiancherà al commento tecnico.

Fin dal prepartita Goal vi accompagnerà con la sua diretta testuale fino al fischio d'inizio della gara.