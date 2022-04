Inter-Milan 3-0: doppio Lautaro e Gosens, nerazzurri in finale di Coppa Italia

Un San Siro gremito, con due curve coloratissime e caldissime, fa da teatro ad un derby attesissimo che vale il pass per la finale di Coppa Italia: lo 0-0 dell'andata sembra dare un leggero vantaggio al Milan che però si rivelerà presto effimero.

Passano appena 4 minuti infatti e la San Siro nerazzurra può già esplodere: su cross di Darmian, Lautaro Martinez si coordina meravigliosamente e con una girata al volo batte Maignan, che riesce solo a toccare la conclusione potente dell'argentino.

Il goal del 'Toro' cambia inevitabilmente le carte in tavola: il Milan, frastornato, subisce l'impeto di un'Inter scesa in campo con maggiore determinazione e per quasi mezz'ora la squadra di Inzaghi sembra più reattiva, più pronta, più decisa su ogni palla.

Superata la mezz'ora, però, il Milan mette ordine nelle sue idee e nelle sue geometrie e va a caccia del pareggio: ci prova prima Leao, poi Saelemaekers con una conclusione dalla distanza respinta da un bell'intervento di Handanovic, poi anche Tonali ha una palla buona, ma la sua conclusione va a sbattere su Giroud. L'occasione più ghiotta arriva però al 40' quando Kessiè, a due passi dalla linea, è pronto a calciare a botta sicura ma viene fermato da un miracoloso intervento in scivolata di Perisic.

Passa poco più di un minuto e l'Inter, cinica, trova il raddoppio: verticalizzazione perfetta di Correa per Lautaro che, lanciato a rete, scavalca Maignan con un morbido scavetto che vale il 2-0.

La ripresa si apre con Brahim Diaz e Messias in campo sulla trequarti rossonera, ma a trovare il goal che per qualche minuto riapre la partita è Bennacer: ma soltanto per qualche minuto - appunto - perché Mariani giudica attiva la posizione di Kalulu e annulla il goal per fuorigioco del difensore francese, reo secondo il direttore di gara di ostruire la visuale di Handanovic sulla conclusione da fuori dell'algerino.

Il Milan protesta, gli animi si scaldano e la gara riparte su ritmi ancora più elevati: a chiudere i conti ci pensa al minuto 82 Robin Gosens, entrato da poco al posto di Perisic, e lesto a spingere in rete da due passi un insolito quanto perfetto cross dal fondo di Brozovic.

Alla fine a fare festa sono i supporters nerazzurri che, in attesa di sapere se in finale sfideranno la Fiorentina o la Juventus, aggiungono un'altra data importante al loro calendario: l'11 maggio è in programma la finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 3-0

MARCATORI: 4' Martinez (I), 41' Martinez (I), 82' Gosens (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (79' D'Ambrosio s.v.); Darmian 6.5, Barella 7, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (73' Vidal 6), Perisic 7.5 (79' Gosens 6.5); Martinez 8 (70' Dzeko 6), Correa 7 (70' Sanchez 6.5)

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Calabria 5 (73' Gabbia 5.5), Kalulu 5, Tomori 4.5, Hernandez 5.5; Tonali 5 (46' Diaz 6), Bennacer 5.5 (73' Krunic 5.5); Saelemaekers 5.5 (46' Messias 5), Kessiè 5, Leao 5.5 (86' Lazetic s.v.); Giroud 5

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: Hernandez (M), Skriniar (I), Tomori (M)