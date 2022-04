Moviola Inter-Milan: Kalulu in fuorigioco, goal annullato a Bennacer

Luci a San Siro. Al 'Meazza' va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia: Inter e Milan si affrontano nel secondo atto della doppia sfida che mette in palio un posto in finale. Dopo lo 0-0 dell'andata, è Lautaro Martinez a dominare la scena: il 'Toro' sblocca il risultato con una girata al volo dopo appena 4 minuti e raddoppia al 40' del primo tempo.

Nel corso del match, ed esattamente al minuto 68, un episodio e la conseguente scelta dell'arbitro Mariani accendono gli animi in campo e fanno discutere. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Milan battuto da sinistra, Bennacer raccoglie la respinta corta della difesa dell'Inter e con il sinistro beffa Handanovic con una conclusione dal limite dell'area di rigore.

Richiamato dal VAR, l'arbitro Mariani ricorre all'On-field-review: il direttore di gara valuta attiva la posizione di Pierre Kalulu, che dopo il corner non rientra dal fuorigioco e si sposta, ostacolando - secondo la valutazione di Mariani - la visuale di Samir Handanovic, che non può intervenire.

Nell'occasione, la panchina dell'Inter - e Inzaghi su tutti - chiedevano un fallo di mano di un calciatore del Milan nel cuore dell'area di rigore sul calcio d'angolo. Un tocco che però non c'è, come confermano le immagini.

Una situazione non facile da gestire e una decisione complicata per l'arbitro, che opta per il fuorigioco e annulla il goal del Milan: si resta sul risultato di 2-0 per l'Inter.