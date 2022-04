Inter-Milan, le pagelle: Lautaro scatenato, Perisic è ovunque, serata da incubo per Tomori

INTER-MILAN LE PAGELLE

INTER

HANDANOVIC 7 - Si fa trovare prontissimo quando chiamato in causa, nel primo tempo si supera con un paio di interventi da campione.

SKRINIAR 6 - Il mismatch in velocità con Leao è evidente, ma non fa mancare la solita dose di fisicità.

DE VRIJ 6 - Efficace, tiene botta con Giroud nei duelli aerei.

BASTONI 6,5 - Sempre pulito nelle uscite e intelligente nelle letture. (79' D'AMBROSIO sv)

DARMIAN 6,5 - Preferito a Dumfries, si presenta con un assist al bacio per Lautaro e arricchisce la sua prestazione con la solita, generosa dose di lavoro sporco.

BARELLA 7 - La gamba gira come nei momenti migliori della stagione, stravince tutti i duelli a centrocampo.

BROZOVIC 7 - Evita ogni schermo, si smarca con intelligenza e regala, con un inserimento perfetto, un assist perfetto a Gosens per chiudere la partita.

CALHANOGLU 6 - Il meno brillante tra i centrocampisti nerazzurri, si fa comunque apprezzare per il grande dinamismo. (73' VIDAL 6 - Entra per dare una mano a centrocampo con la sua proverbiale cattiveria agonistica).

PERISIC 7,5 - Uno e trino, il croato corre per tutti, ara la fascia e si supera in un provvidenziale intervento salvataggio sulla linea nel primo tempo. (79' GOSENS 7 - Non poteva scegliere serata migliore per festeggiare il suo primo goal con la maglia nerazzurra, facendosi trovare puntuale in area come ai tempi dell'Atalanta)

LAUTARO MARTINEZ 8 - Il 'Toro' vede rosso(nero) e si scatena: due goal di pregevolissima fattura per stendere il Diavolo. (70' DZEKO 6 - Punto di riferimento nel finale)

CORREA 7 - Una spina nel fianco per la difesa rossonera, in lui Lautaro sembra aver trovato il partner perfetto. (70' SANCHEZ 6,5 - È pimpante, cerca la giocata ad effetto e regala spettacolo).

MILAN

MAIGNAN 5,5 - Subisce tre goal ma non sembra avere grosse responsabilità.

CALABRIA 5 - Non è in condizione e si vede, soffre l'atletismo di Perisic e non riesce a proporsi in fase offensiva. (73' GABBIA 5,5 - Si ritrova a duellare con Dzeko, non riesce a limitare i danni)

KALULU 5 - Anche per il francese un evidente passaggio a vuoto dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane.

TOMORI 4,5 - Una delle serate più difficili della sua esperienza in rossonero, si perde Lautaro in occasione di entrambe le reti dell'argentino.

HERNANDEZ 5,5 - Sempre propositivo ma poco lucido nelle scelte, non si salva neanche lui nella serataccia milanista.

BENNACER 5,5 - Tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, cala alla distanza. (73' KRUNIC 5,5 - Fa rifiatare l'algerino, mezzora scarsa di corsa e poco più).

TONALI 5 - La condizione non è più quella brillante di qualche mese fa, soffre gli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri, non impeccabile nel posizionamento sul goal del 2-0.(46' BRAHIM DIAZ 6 - Entra in campo con tanta voglia di rivalsa, è frizzante nelle giocate ma si lascia colpevolmente scappare Brozovic in occasione del 3-0).

SAELEMAEKERS 5,5 - Qualche guizzo e una conclusione degna di nota nei suoi 45 minuti, non abbastanza per convincere Pioli a lasciarlo in campo. (46' MESSIAS 5 - Assolutamente evanescente)

KESSIE 5 - La mossa di Pioli non si rivela vincente, poco filtro su Brozovic, tanti errori in mezzo al campo. Non migliora la sua prestazione quando viene arretrato in mediana.

LEAO 5,5 - Quando si accende fa le fiamme, pecca però di concretezza nella finalizzazione. (86' LAZETIC sv)

GIROUD 5 - Non ha palloni giocabili per lasciare il segno, ma da uno come lui ci si aspetta di più in gare come queste.