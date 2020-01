Inter-Cagliari 1-1: Lautaro non basta, Nainggolan gela San Siro nel finale

Lautaro Martinez sblocca nel primo tempo sull'assist di Young: nella ripresa Nainggolan gela San Siro, nel finale rosso diretto allo stesso Lautaro.

Una domenica no per l' , che raccoglie il terzo pareggio consecutivo e rischia di vedere la scappare via. Inter sprecona quella vista oggi contro il e incapace di concretizzare le tante occasioni da goal prodotte. Alla fine i rossoblù portano a casa un pareggio prezioso che serve a dare morale in un periodo tutt'altro che esaltante.

Dopo un'occasione fallita da Simeone al 9' di gioco, l'Inter ha preso possesso del campo e trovato il goal del vantaggio alla mezz'ora con Lautaro Martinez, abile a spingere in rete di testa un perfetto cross dell'esordiente Young. Cragno, poi, così come già accaduto in precedenza, è stato bravo a sbarrare la porta allo stesso Lautaro, mentre nel finale di frazione c'è voluta tutta l'abilità di Handanovic per negare il pari a Faragò.

Nella ripresa invece, dominio assoluto dei nerazzurri che nei primi 17 minuti di gioco si divorano almeno quattro occasioni da goal: prima Cragno è bravo su Lautaro, poi Sensi ci prova tre volte ma senza fortuna, infine anche Lautaro e De Vrij hanno la palla buona per il raddoppio, ma la sprecano.

Al minuto 77, allora, è Radja Nainggolan a togliersi la soddisfazione di segnare, sfruttando un velo di Castro e battendo Handanovic con un potente rasoterra deviato in maniera decisiva da Bastoni. Il belga non esulta, per ricambiare l'affetto ricevuto dai sostenitori nerazzurri che durante la gara gli hanno persino dedicato dei cori.

Il goal del pari non frena l'impeto dell'Inter che al minuto 81 va nuovamente vicina al 2-1 con Romelu Lukaku: la cavalcata del belga ha dell'incredibile, ma dopo aver saltato in velocità quattro avversari, il suo sinistro in diagonale sibila di poco a lato. Nel finale è Dimarco a provarci con un sinistro al volo, ma senza fortuna.

Al 94', infine, Lautaro Martinez perde la testa nei confronti del direttore di gara e rimedia un cartellino rosso pesantissimo, specialmente in vista del derby in programma tra due settimane.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-1

MARCATORI : 29' Lautaro Martinez (I), 77' Nainggolan (C)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar s.v. (17' Godin 5), De Vrij 6, Bastoni 6; Young 6.5, Barella 6, Borja Valero 6, Sensi 6 (82' Sanchez s.v.), Biraghi 6 (85' Dimarco s.v.); Lautaro Martinez 5.5, Lukaku 6.5

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 6.5; Faragò 6.5, Walukiewicz 5.5 ,Klavan 6, Pellegrini 6.5 (76' Mattiello 6); Nandez 6.5, Oliva 6 (74' Castro 6.5), Ionita 6; Nainggolan 7 (86' Cigarini), Joao Pedro 6; Simeone 6

AMMONITI : Lukaku (I), Barella (I), De Vrij (I)

ESPULSO : 94' Lautaro Martinez (I)