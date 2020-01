Lautaro Martinez perde la testa: espulso per proteste nel finale, derby a forte rischio

Nel recupero di Inter-Cagliari l'arbitro non fischia un fallo in suo favore e Lautaro Martinez esplode: rosso. Ora rischia di saltare il derby.

Finale molto nervoso a San Siro, dove l' - fermata sul pareggio dal Cagliari - non è riuscita a mantenere i nervi saldi, rischiando di compromettere anche le partite successive.

Proprio negli ultimi secondi di gara, infatti, Lautaro Martinez, reclamava un calcio di punizione nei pressi della trequarti avversaria ma, quando l'arbitro Manganiello ha lasciato proseguire, il 'Toro' ha perso la testa e protestando in maniera molto plateale, rimediando prima il cartellino giallo e subito dopo anche il rosso.

Ma l'ira dell'attaccante argentino non si è fermata all'espulsione: infatti, trattenuto a fatica da Barella e Borja Valero, ha continuato a protestare avvicinandosi a più riprese al direttore di gara, per poi calciare un pallone in campo una volta accompagnato fuori dal rettangolo di gioco.

Dopo il fischio finale, arrivato pochi istanti dopo la ripresa del gioco, l'arbitro è stato circondato da alcuni giocatori nerazzurri: Dimarco e soprattutto Berni i più agitati.



Adesso Lautaro rischia concretamente di saltare il derby in programma tra due settimane: certa la sua assenza in vista della trasferta di Udine in programma domenica prossima, molto probabile che i turni di squalifica siano due (in tal caso salterebbe dunque la sfida con il ) o tre (in quel caso anche la delicata trasferta sul campo della ).