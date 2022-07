Infortunio Pogba: lesione al menisco laterale per il centrocampista francese

Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista francese, costretto a fermarsi in allenamento negli USA, hanno evidenziato una lesione.

Il tema delle ultime ore, in casa Juventus, impegnata a Los Angeles nella preparazione precampionato, è stato quello riguardante le condizioni di Paul Pogba.

Il francese negli scorsi giorni è stato costretto a fermarsi in occasione del primo allenamento negli States, lasciando il campo dolorante accompagnato dai medici.

L'ultima sessione di allenamento lo ha visto invece assistere al lavoro dei compagni da bordocampo, sotto il cielo grigio di Los Angeles, in attesa di novità.

Aggiornamento sulle condizioni di #Pogba: il francese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica ⛔️🇫🇷 — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 25, 2022

Come riportato dal comunicato della Juventus, gli approfondimenti radiologici a cui è stato sottoposto il francese hanno evidenziato una lesione del menisco laterale.

"A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba e’ stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica".

Ciò vuol dire che Pogba dovrà sottoporsi a una consulenza ortopedica specialistica: salterà i prossimi impegni, come quello contro il Barcellona in programma il 27 luglio, mentre si lavora in previsione dell'inizio del campionato.

Il centrocampista francese "non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure": tornato a Torino dopo 6 anni, Pogba è così costretto a fermarsi quasi subito.

Dopo averlo impiegato nell'amichevole contro il Chivas, Massimiliano Allegri perde uno dei principali tasselli del suo centrocampo a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione.