Juventus, oggi il rientro di Kostic alla Continassa: sarà valutato dallo staff medico

Da monitorare le condizioni del serbo, che non ha partecipato alla gara contro il Montenegro per un’infiammazione al tendine d’Achille.

Come da programma, Filip Kostic è atteso questa mattina alla Continassa. Le condizioni del serbo, che non ha preso parte alla sfida contro il Montenegro, gara valida per il secondo turno del girone G delle qualificazioni a Euro 2024, verranno valutate in giornata dallo staff medico della Juventus.

La versione ufficiale del c.t. Dragan Stojkovic: “Kostic ha un’infiammazione al tendine d’Achille, non c’è bisogno di correre rischi”. Ragion per cui, in vista dell’imminente sfida tra la Vecchia Signora e il Verona, qualche dubbio circa la presenza del 17 bianconero ha motivo di esistere.

E se Max Allegri dovesse optare per la prudenza, dunque, ci sarebbe già pronto Iling Junior, reduce da un’enorme dose di fiducia maturata con l’Inghilterra Under 20.

Insomma, vietato correre rischi. Soprattutto considerando come la Juve sia chiamata a vivere un aprile piuttosto intenso tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Ovvero, impegni indelebili, che Madama deve vivere sfoggiando il miglior Kostic.

D’altra parte, a suon di prestazioni, l’ex Eintracht a Torino è diventato rapidamente una pedina imprescindibile: 40 presenze condite da 3 goal e ben 12 passaggi decisivi.

Una macchina da assist. Il piatto forte della casa, sì, ma senza sottovalutare la completezza del profilo. In quanto FK sa abbinare nel migliore dei modi il binomio quantità-qualità, il tutto profondendo professionalità ai massimi livelli.

Un investimento azzeccato, eccome, considerando le cifre folli che abbracciano usi e costumi del calciomercato moderno. In parole povere, 12 milioni – pagabili in tre esercizi – più eventualmente altri 3 di bonus assomigliano tanto a un affarone.

Non che alla Continassa avessero dubbi, dal momento che da quelle parti hanno seguito attentamente nel tempo l’evoluzione del calciatore.

Quindi, l’offensiva decisiva, ripagata con contributi di livello assoluto e con la netta sensazione che – nel picco di maturità professionale – i margini di miglioramento siano dietro l’angolo. Tradotto: anche a 30 anni si può crescere. E Kostic ne è un chiaro esempio.