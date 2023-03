Kostic lascia il ritiro della Serbia: "Infiammazione al tendine d'Achille"

Problemi fisici per Kostic che lascia la sua Nazionale e torna a Torino: salterà Montenegro-Serbia ed è in dubbio per Juventus-Verona.

Filip Kostic lascia il ritiro della Serbia e torna a Torino. Ad annunciarlo è il ct della Nazionale Dragan Stojkovic che dovrà rinunciare all'esterno della Juventus per la sfida contro il Montenegro, valida per il secondo turno del girone G delle qualificazioni a Euro 2024. "Kostic ha lasciato il ritiro, brutte notizie per noi. Ha una infiammazione al tendine d'Achille - le parole del ct - Non c'era bisogno di correre rischi, la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club" Alla base della scelta dunque c'è un problema fisico, che ora sarà lo staff medico della Juventus a dover valutare. Va sottolineato, però, che il ritorno a Torino del calciatore è stato deciso in via precauzionale. Vedremo dunque se l'esterno serbo riuscirà ad essere a disposizione di Allegri per il prossimo impegno contro il Verona del 1º aprile. Nell'ultimo match della Serbia contro la Lituania aveva giocato tutti i novanta minuti.