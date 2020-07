Iling-Junior vicino alla Juventus: il giocatore è già stato a Torino

Samuel Iling-Junior, giovanissimo esterno d'attacco del Chelsea, è sempre più vicino alla Juventus. Restano da definire solo alcuni dettagli.

Mentre il nono Scudetto di fila si avvicina e potrebbe essere raggiunto proprio oggi contro l'Udinese, la non perde di vista nemmeno il calciomercato e la programmazione futura.

La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scorsi è stato a . Restano da definire alcuni dettagli, ma fiducia totale ⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 23, 2020

La società bianconera infatti è molto vicina all'acquisto di Samuel Iling-Junior, giovanissimo esterno d'attacco del , classe 2003. La Vecchia Signora è molto vicina al suo acquisto.

Il giocatore nei giorni scorsi è già stato a Torino. Restano da definire solo alcuni dettagli, ma c'è fiducia totale da parte della Juventus per questo importante colpo per il futurto.

Samuel Iling-Junior ha vissuto quest’anno la stagione della svolta. Considerato uno dei migliori talenti in assoluto tra quelli della sua età, non solo è entrato a far parte della squadra Under 18, ma si è anche guadagnato le prime presenze un UEFA Youth League.

Su Samuel Iling-Junior hanno posato lo sguardo anche , , e 04 ma la Juventus ormai sembra aver bruciato la concorrenza di tutti questi club.