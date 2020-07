Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming

La Juventus non può sbagliare sul campo dell'Udinese: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La va in casa dell' per sigillare in manera definitiva un campionato destinato ormai, per la nona stagione di fila, a prendere la via di . Ancora pochi punti e la formazione di Sarri potrà beneficiare anche della matematica per la conquista dello Scudetto.

Udinese-Juventus è però una gara importante anche per i friulani, che sono ormai a un passo dalla salvezza: la formazione di Gotti ha infatti 7 punti di vantaggio sul quartultimo, sconfitto dal in una specie di scontro diretto.

La gara d'andata tra Juventus e Udinese si è disputata a dicembre all'Allianz Stadium e ha visto i torinesi uscire vincitori con un comodo 3-1: doppietta di Cristiano Ronaldo e goal di Bonucci nel primo tempo, rete della bandiera firmata nei secondi finali da Pussetto per i friulani.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-JUVENTUS

Udinese-Juventus è in programma giovedì 23 luglio alla 'Dacia Arena' di Udine: il calcio d'inizio è in programma alle ore 19.30.

Si tratta di uno dei posticipi della trentacinquesima giornata di , che prenderà il via martedì 21 luglio e si snoderà mercoledì terminando giovedì sera.

DOVE VEDERE UDINESE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky , che detiene i diritti di 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato. In particolare, la gara sarà visibile su due canali: su Sky Sport Serie A e al numero 251 del satellite.

La gara tra Udinese e Juventus sarà visibile non solo in , ma anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita SkyGo, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ultima opzione per assistere in diretta a Udinese-Juventus è Now Tv , servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti, consente di vedere anche le partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

L'Udinese ritrova Okaka dopo la squalifica che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di : l'ex doriano dovrebbe prendere il posto di Nestorovski accanto a Lasagna. A centrocampo, dove mancano sempre gli infortunati Jajalo e Mandragora, Sema rimpiazzerà con ogni probabilità Zeegelaar sulla sinistra. Ekong e Samir si candidano per una maglia in difesa.

Nella Juventus tornerà Bernardeschi dopo il turno di squalifica contro la : l'ex viola è pronto a far compagnia a Dybala e Cristiano Ronaldo nel tridente di Sarri. Coppia difensiva De Ligt-Bonucci, in mezzo al campo solito ballottaggio tra Matuidi e Rabiot.

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo.