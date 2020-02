Ibrahimovic ha recuperato dall'infortunio: con l'Inter ci sarà

Zlatan Ibrahimovic ha lavorato assieme ai compagni: superato il fastidio al polpaccio. Sarà lui a guidare l'attacco del Milan nel derby.

Samir Handanovic non ci sarà: al massimo andrà in panchina. Zlatan Ibrahimovic, invece, sì. Il centravanti svedese è recuperato e, dunque, potrà scendere regolarmente in campo domani sera nel derby tra e .

C'era apprensione mista a fiducia, fino alle scorse ore, sulle condizioni di Ibra. Perché quel fastidio al polpaccio, che in coabitazione con l'influenza lo aveva estromesso dalla sfida di domenica scorsa contro il , non voleva abbandonarlo. E invece oggi lo svedese si è allenato assieme ai compagni, mettendosi pienamente a disposizione di Stefano Pioli.

"Ibrahimovic ha svolto un lavoro programmato, se oggi supererà lo step domani sarà a disposizione".

Così parlava il tecnico rossonero nella classica conferenza stampa della vigilia. E la sua leggera ansia si è tramutata in sollievo. Sarà proprio Ibrahimovic a guidare l'attacco del Milan contro Lukaku e compagnia.

Per lui sarà l'ennesima sfida da ex contro quell'Inter con cui ha giocato dal 2006 al 2009, vincendo tre scudetti in altrettante stagioni. Tra goal e gestacci, è stato un rapporto di amore e odio. Ma domani sera, tutto questo sarà il passato.