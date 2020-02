Ibrahimovic-Inter contro nel derby 8 anni dopo: tra gestaccio alla Nord e goal dell'ex

Ibrahimovic ritrova l'Inter da avversaria nel derby dopo 8 anni e il gestaccio alla Curva Nord: il bilancio col Milan recita 4 goal in 4 partite.

Il rientro in - al - di Zlatan Ibrahimovic rende il derby ancora più affascinante. Domenica sera lo svedese ritroverà l' 8 anni dopo l'ultima volta, rinnovando una rivalità sempre molto accesa con i tifosi nerazzurri.

I primi forti segnali di rottura con il popolo interista arrivano nel 2009, quando in un match di campionato contro la , decisivo per la conquista dello Scudetto, lo svedese va a segno dopo aver ricevuto qualche fischio e scarica tutta la sua rabbia con un dito al naso per zittire la curva e poi con la stessa mano protesa in un gestaccio.

E' solo il preludio all'addio del fuoriclasse di , ceduto la successiva estate al , dove verrà eliminato in semifinale di proprio per mano dei suoi ex compagni.

In Cataogna Ibra resterà solo un anno, per poi tornare in nel club che gli interisti probabilmente meno avrebbero voluto: il Milan. Dal 2010 al 2012, in maglia rossonera, per lo svedese 4 derby giocati e 4 goal realizzati alla sua vecchia squadra prima del trasferimento al .

La prima rete rifilata ai nerazzurri arriva il 14 novembre 2010, in un Inter-Milan terminato 0-1 grazie ad un suo rigore per fallo del grande rivale Marco Materazzi.

Poi il timbro in , nel 2-1 con cui il Diavolo a Pechino il 6 agosto 2011 alza il trofeo: in quell'occasione, Ibrahimovic guidò la rimonta entrando nel tabellino marcatori insieme a Kevin-Prince Boateng in risposta al momentaneo vantaggio di Sneijder.

Infine una doppietta in Inter-Milan 4-2 del 6 maggio 2012, con tanto di battibecco con Julio Cesar al momento del penalty calciato e segnato da Zlatan. Il portiere brasiliano prova a deconcentrare l'ex compagno, il quale mantiene i nervi saldi e dal dischetto non sbaglia. L'altro derby giocato da Ibrahimovic con la divisa rossonera è Milan-Inter del 15 gennaio 2012, finita 0-1.

Cori contro Zlatan Ibrahimovic adesso da parte della Curva Nord#InterCagliari — Renato Maisani (@RenatoMaisani) January 26, 2020

L'attesa per il grande incontro-scontro sale, vissuta in maniera per nulla indifferente dal popolo nerazzurro: non a caso il 26 gennaio, in occasione di Inter- , dalla Curva Nord si levano cori offensivi nei confronti del grande ex costati una multa al club di Suning. Luci a San Siro, Ibra ritrova il passato.